Schluchsee (dpa/lsw) - Ein 68-Jähriger ist mit einem Segelflugzeug im Gemeindebereich Schluchsee (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) abgestürzt und tödlich verletzt worden. Wie es zu dem Absturz am Dienstag kam, war zunächst unklar, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Freiburg vom Mittwoch. Der Mann galt den Angaben zufolge als erfahrener Flieger. Er starb noch am Unfallort an seinen Verletzungen, sagte ein Sprecher des Präsidiums.

