Acht Grad in 2700 Meter Höhe. Das war der angenehme Aspekt in der heißen Woche auf dem Landauer Ebenberg, wo die Segelflug-Gemeinschaft kurzerhand eine kleine Ersatz-Meisterschaft für die vielen wegen Corona ausgefallenen nationalen Qualifikationen veranstaltete. Zwölf Konkurrenten traten im Mixed-Wettbewerb an, darunter fünf Deutsche Meister. Sie fanden an sechs von sieben Tagen außergewöhnlich gute Bedingungen vor. Martin Theisinger aus Leinsweiler, einer der Meister, sprach von einer 2700 Meter hohen Wolkenbasis, Steigwerten bis zu sechs Metern pro Sekunde, erreichten Geschwindigkeiten über 120 Stundenkilometer. Florian Theisinger gewann im Doppelsitzer vor Henrik Biehler und Martin Theisinger, die Landauer spielten ihren Heimvorteil gegen den Clubklassen-Champion von 2019, Youtuber Stefan Langer (Donauwörth-Monheim), Uwe Wahlig (Bensheim) und andere aus.