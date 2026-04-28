Mit 33 Jahren war Seehund Gina eine der ältesten ihrer Art in europäischen Zoos. Mit ihrem Tod endet auch eine lange Tradition im Zoo Karlsruhe.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Einer der ältesten Seehunde in europäischen Zoos und der letzte noch im Zoo Karlsruhe lebende Seehund ist dort im Alter von 33 Jahren gestorben. Das weibliche Tier namens Gina musste von Tierärzten eingeschläfert werden, nachdem sich sein Zustand in den vergangenen Wochen zusehends verschlechtert hatte, teilte der Zoo mit. «Zuletzt kam sie kaum noch aus dem Wasser und nahm seit einigen Tagen nahezu keine Nahrung mehr auf», hieß es. Auch Ginas Sehvermögen hatte zuvor deutlich nachgelassen.

Gina war der letzte Seehund, der noch im Karlsruher Zoo gelebt hatte. Mit ihrem Tod endet die dortige jahrzehntelange Tradition der Seehundhaltung. Nach Worten von Zoodirektor Matthias Reinschmidt wird der Bereich nun mittelfristig umgebaut und der Platz den Seelöwen zugutekommen.