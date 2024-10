In Pfullingen gerät das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Die Bewohner können zunächst nicht in ihre Wohnungen zurück.

Pfullingen (dpa/lsw) - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Pfullingen (Landkreis Reutlingen) ist ein geschätzter Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Mehrere Anrufer hätten am Freitagabend Flammen aus der Dachgeschosswohnung gemeldet, teilte die Polizei mit. Demnach stand das Stockwerk beim Eintreffen der Rettungskräfte in Vollbrand. Das Haus ist den Angaben zufolge vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.