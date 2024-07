In einer Garage bricht in Offenburg ein Feuer aus. Auch das angrenzende Wohnhaus wird in Mitleidenschaft gezogen.

Offenburg (dpa/lsw) - Bei einem Brand einer Garage eines Zweifamilienhauses in Offenburg (Ortenaukreis) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Auch die Fassade des Wohnhauses sei durch das Feuer am frühen Morgen beschädigt worden, teilte die Polizei mit. In der Garage waren den Angaben zufolge ein Roller, mehrere Fahrräder und Autoreifen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.