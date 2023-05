Einsatzkräfte haben die Wohnung auf den Kopf gestellt und mit dem Hubschrauber nach ihm gesucht: In der Nacht zum Sonntag hat sich ein sechsjähriger Bub kurzzeitig aus dem Staub gemacht. Sein Vater rief am späten Samstagabend den Notruf, als er das Verschwinden seines Sohns bemerkte, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten leiteten demnach sofort umfangreiche Suchmaßnahmen ein.

Lahr/Schwarzwald (dpa/lsw) - Die Wohnung der Familie in Lahr (Ortenaukreis) wurde komplett durchsucht und auch eine Feuerwehrstaffel in den Einsatz miteinbezogen. Plötzlich lag der Junge dann wieder in seinem Bett. «So unbemerkt, wie er das Haus verließ, hat er es auch wieder betreten», sagte der Sprecher. Nach rund drei Stunden war der Einsatz damit beendet. Wo der Junge sich zwischenzeitlich aufhielt und wie er unbemerkt wieder in die Wohnung kam, war zunächst unklar.