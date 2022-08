Ein sechs Jahre alter Junge ist nach einem Freibad-Unfall in Holzgerlingen (Kreis Böblingen) im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Ein Schwimmer hatte den bewusstlosen Jungen am vergangenen Mittwoch aus dem Becken gezogen. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der Junge war mit seinem Vater im Freibad gewesen.

Holzgerlingen (dpa/lsw) - Polizei-Mitteilung