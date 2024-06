Edingen-Neckarhausen (dpa/lsw) - Ein sechsjähriges Mädchen ist in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) als vermisst gemeldet worden - und knapp 20 Kilometer entfernt in einem Bus gefunden worden. Polizeiangaben zufolge wurde das Mädchen am Dienstagnachmittag als vermisst gemeldet. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber. Nach Eingang von Hinweisen wurde die Sechsjährige anderthalb Stunden später in Wihelmsfeld im Odenwald in dem Fahrzeug gefunden. Wieso sie in dem Bus saß, war zunächst unklar.

Pressemitteilung