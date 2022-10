Cleebronn (dpa/lsw) - Ein sechs Jahre altes Mädchen ist am Samstag mit ihrem Fahrrad ungebremst auf ein geparktes Fahrzeug geprallt. Sie wurde dabei in Cleebronn (Landkreis Heilbronn) schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Mädchen hatte vermutlich wegen des starken Gefälles der Fahrbahn die Kontrolle über ihr Kinderfahrrad verloren und war dann in das Auto gerast. Am Fahrzeug entstand Schaden von rund 3000 Euro.

