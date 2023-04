Sechs Menschen sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Langenbrettach (Kreis Heilbronn) verletzt worden - darunter drei Kinder. Zudem sei ein Schaden von knapp 100.000 Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Demnach habe ein 62 Jahre alter Autofahrer am Montag den Wagen einer vorfahrtsberechtigten 35-Jährigen, die mit ihrer Familie unterwegs gewesen sei, übersehen.

Langenbrettach (dpa/lsw) - Durch den anschließenden Zusammenprall stieß der Wagen des Mannes gegen einen weiteren, wie es hieß. Das Auto der 35 Jahre alten Frau sei währenddessen auf eine Verkehrsinsel geschleudert worden. Sie, ihr gleichaltriger Partner sowie zwei vier und acht Jahre alte Kinder kamen in Krankenhäuser. Ebenso der mutmaßliche Verursacher und seine 62 und zehn Jahre alten Passagiere. Sie waren leicht bis mittelschwer verletzt.

Pressemitteilung der Polizei