Rosengarten (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einer Papierverarbeitungsfabrik in Rosengarten (Landkreis Schwäbisch Hall) sind sechs Menschen durch eine Rauchgasvergiftung verletzt worden. Zwei von ihnen wurden am Montag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Zur Zeit des Brandes befanden sich demnach rund 20 Menschen im Gebäude. Der Brand entfachte in einer Halle auf dem Gelände der Firma. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge waren Schweißarbeiten der Auslöser für das Feuer. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war anfangs unklar.

Pressemeldung der Polizei