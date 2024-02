Büsingen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß bei Büsingen am Hochrhein (Kreis Konstanz) sind sechs Menschen verletzt worden, darunter auch ein elf Jahre altes Mädchen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, geriet eine 23-jährige Autofahrerin am Freitagabend auf einer Kreisstraße in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Wagen einer 43-Jährigen zusammen. In den beiden Autos befanden sich jeweils drei Menschen, die mit teils schweren Verletzungen in Krankenhäuser kamen. Das Mädchen im Auto der 43-Jährigen wurde leicht verletzt, sagte ein Sprecher. Laut Polizei waren bei dem Unfall zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei