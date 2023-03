Zum dritten Mal wird vom 22. Juni bis 2. Juli eine große Open-Air-Bühne für bis zu 10.00 Menschen an der Karlsruher Messe in Rheinstetten aufgebaut. Los geht’s im Programm mit den Techno-Urgesteinen Scooter.

In Corona-Zeiten aus der Not geboren, hat sich die Kulturbühne als festes Sommerspektakel etabliert. Dahinter steht ein Zusammenschluss verschiedener Firmen aus der regionalen Veranstaltungsbranche – Crystal Sound, hell begeistert, Megaforce, Eventtechnik Gleich und Reposit Entertainment –, die in Kooperation mit der Messe Karlsruhe das Gelände bespielen. Das Programm haben Florian Vitez und Dominik Willisch von Reposit Entertainment auf die Beine gestellt.

Verpflichtet haben sie neben Techno-Urvater H.P. Baxxter mit seiner Band Scooter die deutsche Popband Silbermond (23. Juni) um Frontfrau Stefanie Kloß, die in der Jubiläumsstaffel der TV-Show „Sing meinen Song“ dabei sein soll. Auch der Gastgeber der Show kommt erneut nach Karlsruhe: der deutsche Popsänger Johannes Oerding (1. Juli). Einen Mix aus Punk und dezidiert politischem Deutschrap, der zuweilen heftig umstritten ist, bringen Feine Sahne Fischfilet aus Rostock (30. Juni) mit Disarstar als Vorband. Den Abschluss des Programms auf der Open-Air-Bühne an dem Messe (2. Juli) übernimmt der deutsche Popsänger Adel Tawil, der nach vier Jahren ohne neue Veröffentlichungen sein Album „Spiegelbild“ rausbrachte, mit dem er jetzt tourt.

