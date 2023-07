Bad Schönborn (dpa/lsw) - Ein Mann ist in einem Baggersee in der Nähe von Karlsruhe ertrunken. Der 54-Jährige sei am Dienstagabend in der Nähe des Badestrandes im Bad Schönborner See geschwommen und hätte plötzlich nach Hilfe gerufen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zeugen hätten beobachtet, wie der Mann schließlich unterging. Die alarmierten Rettungstaucher konnten den Mann nur noch tot bergen.

Polizeimeldung