Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz: Nach einem Unfall in Mannheim ist noch einiges unklar. Was die Polizei bisher berichten kann.

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat Polizei und Rettungskräfte in Mannheim in Alarmbereitschaft versetzt. Nach Auskunft der Polizei wurde dabei auf der Bundesstraße 44 ein Mensch schwer und ein weiterer leicht verletzt. Die schwer verletzte Person sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar.

Der Unfall habe sich auf der B44 in Richtung Innenstadt ereignet. Beide Fahrspuren seien für die Unfallaufnahme noch eine Zeit lang gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.