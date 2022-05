Ein Schwertransporter hat auf der Autobahn 6 seine 20 Tonnen schwere Ladung verloren, ohne dass es zu einem Unfall gekommen wäre. Das Gebäudeteil war am Mittwochnachmittag während der Fahrt aus noch ungeklärten Gründen auf die Fahrbahn in Richtung Mannheim gerutscht. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam es wegen der Bergungsarbeiten am Autobahnkreuz Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen bis in den Abend.

Walldorf (dpa/lsw) - PM