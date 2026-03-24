Eine fehlende Sondergenehmigung führt auf der A6 zu stundenlangem Stillstand: Ein Schwertransport kommt an einer Brücke nicht weiter und muss rückwärts begleitet werden.

Crailsheim (dpa/lsw) - Ein Schwertransport hat auf der Autobahn 6 bei Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) für eine stundenlange Vollsperrung gesorgt. Der Fahrer bemerkte in der Nacht, dass er eine Brücke in Richtung Heilbronn nicht passieren kann, wie die Polizei mitteilte. Deshalb habe er sein Fahrzeug auf dem Standstreifen abgestellt.

Als die Polizisten den 37-Jährigen kontrollierten, stellten sie fest, dass er keine notwendige Sondergenehmigung für die Fahrt hatte. Da der Schwertransport auf der Autobahn nicht drehen konnte, begleiteten die Beamten ihn rückwärts auf den nächsten Parkplatz.

Bis die Sondergenehmigung vorliegt, muss das Fahrzeug dort stehen bleiben. Die A6 in Richtung Heilbronn war ab Montagabend für rund neun Stunden gesperrt.