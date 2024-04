Griechisch-römisch-Spezialist Jello Krahmer schafft den Sprung zu den Sommerspielen. Sein Clubkollege scheitert knapp. Am Wochenende gibt es beim Quali-Turnier in Baku weitere deutsche Chancen.

Baku (dpa) - Jello Krahmer hat dem Deutschen Ringer-Bund (DRB) das zweite Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Paris erkämpft. Der Griechisch-römisch-Spezialist, der in der Bundesliga für den ASV Schorndorf aktiv ist, blieb beim europäischen Qualifikationsturnier in Baku am Freitag ungeschlagen. Den entscheidenden Kampf im Superschwergewicht bis 130 Kilogramm gewann Krahmer gegen den Rumänen Alin Alexuc-Ciurariu. Sein Schorndorfer Clubkollege Lucas Lazogianis scheiterte in der Gewichtsklasse bis 97 Kilogramm im Entscheidungsduell knapp an dem Georgier Robert Kobliaschwili.

Am Samstag sind beim Ausscheidungsturnier in Aserbaidschans Hauptstadt die Frauen, am Sonntag noch die Freistilringer an der Reihe. Das deutsche Team hat aktuell zwei Olympia-Startplätze sicher. Luisa Niemesch in der Klasse bis 62 Kilogramm hatte sich bereits über die WM im vergangenen Jahr qualifiziert. Die letzten Tickets für die Spiele in Paris vom 26. Juli bis 11. August werden bei einem weltweiten Qualifikationsturnier in Istanbul Mitte Mai vergeben.

