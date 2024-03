Bermatingen (dpa/lsw) - Nach einem schweren Verkehrsunfall in Bermatingen (Bodenseekreis) sind zwei wenige Monate alte Säuglinge vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Ein 45-jähriger Kleintransporter-Fahrer war Freitag ersten Erkenntnissen zufolge auf einer Kreisstraße in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Es sei zu einer Kollision mit einem Auto gekommen, in dem sich die Babys befunden hätten. Der Kleintransporter-Fahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 57-jährige Fahrer des Autos sei den Polizeiangaben nach «mittelschwer» verletzt worden. Eine 33-jährige Mitfahrerin und die beiden Babys wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Kleinlastwagen entstand ein geschätzter Schaden von 27.000 Euro. Der Schaden am Auto beläuft sich schätzungsweise auf 57.000 Euro.

