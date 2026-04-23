Ein Auffahrunfall auf der A8 bei Dornstadt sorgt für mehr als fünf Kilometer Stau. Die Polizei schätzt den Schaden auf 180.000 Euro.

Dornstadt (dpa/lsw) - Nach einem schweren Unfall auf der Autobahn 8 bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) nördlich von Ulm ist die Fahrbahn in Richtung München voll gesperrt. Bei dem Unfall sei ein Lastwagen einem anderen aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer des auffahrenden Lastwagens sei schwer verletzt worden. Der andere Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt. Beide kamen in Kliniken.

Nach Daten von Google Maps hatte sich am Nachmittag ein Stau von über fünf Kilometern gebildet. Die Strecke in Richtung München blieb wegen des größeren Einsatzes zunächst voll gesperrt. Ein Unternehmen soll die Lastwagen nun abschleppen. Es entstand ein Schaden von geschätzt 180.000 Euro.