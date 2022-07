Nach einem Discobesuch haben sich am frühen Samstagmorgen im Kreis Konstanz vier Menschen bei einem Autounfall verletzt, einer von ihnen lebensbedrohlich am Kopf. Wie die Polizei mitteilte, kam das Auto von der Bundesstraße 33 bei Steißlingen erst nach rechts ab, schleuderte dann über die Fahrbahn und überschlug sich auf einem rechts liegenden Grünstreifen.

Steißlingen (dpa/lsw) - Einsatzkräfte brachten den 19 Jahre alten Fahrer, zwei Gleichaltrige und den am Kopf verletzten, 17 Jahre alten Mitfahrer in umliegende Krankenhäuser. Jener schwebe weiterhin in Lebensgefahr, so ein Sprecher der Polizei. Ersten Ermittlungen nach habe der Fahrer nicht unter Alkoholeinfluss gestanden. Wie es zum Unfall kam, war zunächst unklar. Die B33 wurde zeitweise voll gesperrt.

