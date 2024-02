Markgröningen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag einen schwer verletzten Mann in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) gefunden. Der 60-Jährige lag auf der Straße und war zunächst nicht ansprechbar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Zunächst war noch unklar, wie es zu den Verletzungen kam. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Pressemitteilung der Polizei