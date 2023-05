Reichenbach an der Fils (dpa/lsw) - Im Kreis Esslingen ist ein Mann schwer verletzt auf einer Landstraße aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben vom Mittwochmorgen hatte eine vorbeifahrende Person den Mann am späten Dienstagabend auf der Landstraße 1192 zwischen Plochingen und Reichenbach an der Fils bemerkt und die Polizei verständigt. Der schwer verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Es war zunächst unklar, ob die Person Opfer eines Unfalls oder Verbrechens wurde. Zum Alter des Mannes machte die Polizei keine Angaben. Zunächst berichtete das Portal echo24.de über den Vorfall.