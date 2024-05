Schwenningen (dpa/lsw) - Die Schwenninger Wild Wings haben Stürmer Matt Puempel verpflichtet. Der 31 Jahre alte Deutsch-Kanadier kommt nach drei Jahren bei den Augsburger Panthern nach Schwenningen, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch mitteilte. Bevor er in der Saison 2020/21 nach Schweden kam, absolvierte Puempel insgesamt 87 Spiele für die New York Rangers und Detroit Red Wings in der nordamerikanischen Profiliga NHL und gut 350 Partien in der zweitklassigen AHL.

