Svenja Fölmli verlässt den SC Freiburg und schließt sich der TSG 1899 Hoffenheim an. In ihrer Karriere musste die Schweizer Nationalspielerin schon mehrere Rückschläge einstecken.

Freiburg/St. Leon-Rot (dpa/lsw) - Die Schweizerin Svenja Fölmli wechselt im Sommer innerhalb der Fußball-Bundesliga vom SC Freiburg zur TSG 1899 Hoffenheim. Im Kraichgau erhält die Angreiferin einen Dreijahresvertrag, wie Hoffenheim mitteilte. Nach Angaben des Sport-Clubs zieht die Nationalspielerin dafür eine Ausstiegsklausel.

«In den Gesprächen mit dem Verein war sehr schnell klar, dass die sportliche Ausrichtung und das Umfeld hier das passende für meinen nächsten Schritt» seien, sagte die 23-Jährige laut TSG-Mitteilung. «Mein Ziel ist es, mich gemeinsam mit dem Team sportlich weiterentwickeln zu können und mit meinen offensiven Stärken und Toren weiterzuhelfen.»

Abgang tut Freiburg «sehr weh»

Fölmli kam zur Saison 2021/2022 aus der Schweizer Liga nach Freiburg. Seitdem absolvierte sie 67 Pflichtspiele für die Breisgauerinnen. Fölmli erlitt in ihrer Zeit beim Sport-Club aber auch zwei Kreuzbandrisse. «Der Wechsel von Svenja tut uns zweifelsohne sehr weh», sagte Birgit Bauer-Schick, SC-Bereichsleiterin für den Frauen- und Mädchenfußball.

Fölmli bestritt bislang mehr als 30 Länderspiele für die Schweiz. Sie stand unter anderem bei den EM-Endrunden 2022 sowie 2025 im Kader der Eidgenossinnen.

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