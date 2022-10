In der Schweiz geht der wärmste Oktober seit Messbeginn im Jahr 1864 zu Ende. Das teilte das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie am Freitag in Bern mit. Vielerorts sei es im Oktober rund ein Grad wärmer gewesen als bei den bisherigen Höchstwerten. Im landesweiten Durchschnitt habe die Temperatur 3,7 Grad über dem Mittel der Jahre 1991 bis 2020 gelegen (Stand 28. Oktober). Unter Föhneinfluss habe die Tagesmitteltemperatur regional sogar manchmal 8 bis 9 Grad über dem langjährigen Mittel gelegen.

Bern (dpa) - Am Freitag wurde es in der Schweiz vielerorts bis zu 25 Grad warm. Vor zehn Jahren dagegen, am 28. Oktober 2012, erwachten die Schweizer bis ins Flachland unter einer Schneedecke.

