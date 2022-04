Die berühmte «Schwarzwaldstube» wurde beim Brand vor zwei Jahren zerstört. Im Neubau erwartet Gourmets ein neues Ambiente. Auf höchstem Niveau gespeist wird weiterhin.

Baiersbronn (dpa/lsw) - Über zwei Jahre nach dem verheerenden Brand können Gourmets von diesem Abend an im Luxushotel „Traube Tonbach“ Baiersbronn (Kreis Freudenstadt) wieder in neuem Ambiente speisen. Das rund 230 Jahre alte Stammhaus der Familie Finkbeiner war am 5. Januar 2020 abgebrannt. Ein Raub der Flammen wurde auch das Drei-Sterne-Restaurant „Schwarzwaldstube“, das zu den renommiertesten Restaurants in Deutschland gehört. Das aus drei einzelnen Häusern bestehende Neubauensemble präsentiert sich lichter und moderner. Beim Schlemmen in der „Schwarzwaldstube“ blickt man jetzt über große Fenster in den Schwarzwald.

Homepage Traube

Infos zur Wiedereröffnung der Traube

Schwarzwaldstube