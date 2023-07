Wer den Sommerurlaub im Schwarzwald verbringen will, hat gute Chancen auf eine Unterkunft. In allen Segmenten gebe es noch freie Betten, teilte die Schwarzwald Tourismus GmbH (STG) anlässlich einer Jahrestagung in Kirchzarten (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit. «Das Jahr 2023 ist kein Selbstläufer, viele deutsche Gäste zieht es wieder ins Ausland», sagte STG-Geschäftsführer Hansjörg Mair. Das Inland bleibe aber einer Analyse zufolge Spitzenreiter bei den Reisezielen der Deutschen, wenngleich bei rückläufigen Marktanteilen. Auch die Hotels im Schwarzwald hätten für den Sommer eine gute Auslastung gemeldet.

Kirchzarten (dpa/lsw) - Der Tourismus im Schwarzwald hat im vergangenen Jahr fast wieder das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht. Mit 21,5 Millionen Übernachtungen habe die Bilanz nur 5,6 Prozent unter den Rekordwerten von 2019 gelegen, teilte die STG mit. Im Vergleich zu 2021 sei es ein Anstieg um 42,8 Prozent gewesen. Auch hätten fast ein Viertel mehr junge Leute eine Ausbildung im Gastgewerbe begonnen als im Vorjahr.

