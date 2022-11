Weil er seinen Mund-Nasen-Schutz nicht richtig trug und sich den Anweisungen des Busfahrers widersetzte, wurde ein 21 Jahre alter Mann in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) von der Polizei aus einem Bus gebracht. Nach Angaben der Beamten vom Montag war der Mann zudem ohne gültigen Fahrschein am Sonntagmittag in den Bus gestiegen. Nun muss er mit mehreren Anzeigen rechnen, unter anderem wegen Erschleichens von Leistungen und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - Laut Polizei hatte der Busfahrer den 21-Jährigen zunächst gebeten, den Mund-Nasen-Schutz korrekt zu tragen. Weil sie daraufhin in Streit geraten seien, habe der Busfahrer den Mann des Busses verwiesen. Der weigerte sich jedoch auszusteigen, woraufhin der Busfahrer die Polizei verständigte. Weil sich der Mann auch den zwei hinzugezogenen Beamten der Polizei widersetzte, mussten sie ihn schließlich aus dem Bus bringen. Auch dagegen soll er sich zunächst gewehrt haben, teilte die Polizei mit.

