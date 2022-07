Rassismus, Vorurteile, Diskriminierung - dagegen will sich die «Schwarze Akademie» in Mannheim einsetzen. «Schwarze Menschen tragen maßgeblich zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft bei», teilte die «Schwarze Akademie» am Montag mit. Aus ihrer Sicht finden die Perspektiven dieser Menschen in der Öffentlichkeit jedoch kaum Platz. Genau das will die «Schwarze Akademie» ändern. «Ziel ist es, das Wissen und die Expertise von Menschen, die sich als Schwarze positionieren, in Mannheim und weltweit sichtbar sowie für alle zugänglich zu machen.» Der Begriff «Schwarz» sei bewusst als Selbstdefinition gewählt worden.

Mannheim (dpa/lsw) - Den offiziellen Start will die „Schwarze Akademie“ am 15. Juli im Schloss begehen. Die Einrichtung gibt es aber seit 2020, gegründet von den Vereinen „MeineWelt“, „Place“ sowie „Place for Africa“. Seit diesem Jahr wird sie in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für internationale kulturelle Bildung des Goethe-Instituts in Mannheim und dem weltweiten Netzwerk des Goethe-Instituts weiterentwickelt.