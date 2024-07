Eine 15-Jährige kommt in eine Polizeiwache, völlig aufgelöst. Sie zeigt ihren Freund und seine Mutter an. Was bisher bekannt ist.

Göppingen (dpa/lsw) - Eine schwangere 15-Jährige soll in Göppingen von der Mutter des mutmaßlich werdenden Vaters zu Boden gestoßen worden sein. Die Jugendliche erlitt durch den Vorfall am Samstag leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der ebenfalls 15-jährige Freund soll ihr zuvor mit der flachen Hand gegen den Kopf geschlagen haben.

Nach Aussage der werdenden Mutter hätten sich die beiden wegen der Schwangerschaft gestritten. Die Jugendlichen wollten nach Polizeiangaben zu dem Freund nach Hause gehen, um sich dort auszusprechen. Auf dem Weg begegnete sie demnach der Mutter des Jungen. Diese habe die Schwangere an der Schulter gepackt und zu Boden gestoßen.

Die 15-Jährige zeigte daraufhin die beiden bei der Polizei an.