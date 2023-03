Eine schwangere Frau ist in Kißlegg (Kreis Ravensburg) unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren. Zudem habe die 20-Jährige keinen Führerschein besessen, teilte ein Polizeisprecher mit. Aufgefallen war die Frau am Freitag, als sie ihren 22-jährigen Partner mit dem Auto auf einer Dienstelle der Verkehrspolizei abholen wollte. Den Beamten kam das Verhalten der Schwangeren auffällig vor. Ein Drogenschnelltest, der auf das in Cannabis enthaltene THC ansprang, bestätigte den Verdacht. Die Frau musste zur Blutabgabe ins Krankenhaus.

Kißlegg (dpa/lsw) - Der Partner der Frau befand sich auf der Polizeistation, weil bei ihm 140 Gramm Haschisch im Rahmen einer Kontrolle auf der Autobahn gefunden worden waren. Er saß als Beifahrer im Wagen und hatte nach Angaben der Polizei ebenfalls Drogen genommen. Bei dem Fahrer des Wagens wurde einen Atemalkoholwert von 1,3 Promille gemessen. Auch bei ihm sprang ein Drogenschnelltest an.

PM Polizei