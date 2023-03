Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sag mir wo die Zuschauer sind, wo sind sie geblieben? Diese Frage stellte sich am Mittwoch in der Festhalle. Dabei war die Komödie „Roll over Beethoven“ ideal für Menschen, die feinsinnigen Witz den Schenkelklopfern vorziehen.

Ludwig van Beethoven ist verzweifelt. In „Roll over Beethoven“ versucht das Genie, die moderne Musik zu ignorieren, um weiter in Ruhe seine Werke zu komponieren und an seine ferne Geliebte