In einer Gemeinde östlich von Stuttgart ist auch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei an einer Durchsuchung beteiligt. Ermittler werden in einem Wohnhaus fündig.

Winterbach (dpa/lsw) - Die Polizei hat in einem Wohnhaus in Winterbach östlich von Stuttgart mehrere Schusswaffen beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung in der Gemeinde im Rems-Murr-Kreis wurde am Donnerstag vorsorglich auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) Baden-Württemberg eingesetzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten.

Hintergrund der Aktion war ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren. «Es besteht der Verdacht, dass eine 49 Jahre alte Frau und ihr 56 Jahre alter Mann gegen Aufbewahrungspflichten ihrer legalen Schusswaffen verstoßen haben könnten», berichteten die Ermittler. Einzelheiten zu dem Paar wurden nicht mitgeteilt. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage ergänzte, sind die Frau und der Mann auf freiem Fuß. Die Ermittlungen laufen demnach weiter.

Mitteilung