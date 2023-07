Von lauten, schussähnlichen Geräuschen sind Anwohner in der Pforzheimer Südstadt mitten in der Nacht geweckt worden. Ein anrückender Streifenwagen der Polizei wurde von einem noch unbekannten Gegenstand getroffen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Eine Personengruppe habe sich von dem Ort entfernt.

Pforzheim (dpa/lsw) - Die Ursache der Knallgeräusche war laut Polizei zunächst unbekannt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass diese von einer Schreckschusswaffe gekommen seien. Deshalb prüfte die Polizei eventuelle Zusammenhänge zu einer Serie von Schüssen in den vergangenen Monaten in Stuttgart und Umgebung.

Bei dem Vorfall in der Nacht zum Donnerstag wurde laut Polizei niemand verletzt. Es wurden weitere Ermittlungen aufgenommen und Zeugen gesucht.

Pm der Polizei