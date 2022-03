Ein technischer Defekt an einem Stromverteilerkasten hat einen Brand neben einer Sammelunterkunft für Flüchtlinge in Pleidelsheim verursacht. Verletzt wurde bei dem Feuer am Sonntagabend aber keiner der Bewohner, wie die Polizei in Ludwigsburg mitteilte. Der Brand war in einem Schuppen ausgebrochen, die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle.

Ludwigsburg (dpa) - © dpa-infocom, dpa:220307-99-414243/2