Begleitet vom vielstimmigen Bravo des Publikums neigt sich das erste internationale Klavierfestival in Hainfeld seinem Ende zu. Ein zweitägiges „Schumann-Projekt“ mit musikalischer Lesung (Klavier Martina Cukrov Jarrett/ Rezitation Claudia van Huet/) und Jazzinterpretation von Johanna Summer zündet das Abschlussfeuerwerk.

Robert Schumann, den wohl bedeutendsten Komponisten der deutschen Romantik, muss man ja eigentlich nicht vorstellen. Sein großes Werk ist nie verklungen, sein Album für die Jugend und die Kinderszenen haben Kultstatus, sein dramatisches, nur 46 Jahre währendes Leben füllt viele Biografien.

Besonders seine leidenschaftliche Liebe zur anfangs noch minderjährigen Pianistin Clara Wieck, die trotz heftigster Widerstände des Vaters in eine Eheschließung und Familie mit acht Kindern mündete, und die späte Freundschaft mit Johannes Brahms sind oft verhandelte Eckpunkte dieses Musikerdaseins, das von geistiger Umnachtung überschattet wurde und so früh in einer Irrenanstalt ausklang. Was aber bedeutete dieses Leben zwischen Sehnsucht und Erfüllung, Liebe und Leid, Glück und Not für Robert Schumanns Kompositionen? Welchen Einfluss hatte sein unstetes Wesen auf das musikalische Wirken von Clara Schumann und Johannes Brahms?

Den Lebenszusammenhängen nachspüren

Diese Fragen haben Claudia van Huet zu ihrem Schumann-Projekt veranlasst, das sich nicht musikwissenschaftlich versteht, sondern „den sozial-emotionalen Lebenszusammenhängen nachspüren will, aus denen Musik entsteht“. Wichtig war ihr dabei das „emphatische Erfassen“ der drei Musiker. Was gab ihnen Kraft so vielen Widerständen zum Trotz an sich selbst und ihre Musik zu glauben? Woraus speisten sie ihre kreative Schaffenskraft? Wie fanden ihre Emotionen Eingang in die Kompositionen? Aus einer Vielzahl von Briefen und Tagebucheinträgen, entnommen dem Buch „Absender Clara Wieck, Robert Schumann, Johannes Brahms – Du bist mir so unendlich lieb“ von Michail Krausnick, hat die Fachfrau für Persönlichkeitsentwicklung eine musikalische Lesung zusammengestellt, die 2019 zusammen mit dem Pianisten Aurélien Montanari in Hainfeld sehr erfolgreich uraufgeführt wurde.

Nun hat sie das Konzept erweitert und in Martina Cukrov Jarrett eine kongeniale Partnerin am Flügel gefunden. „Schumann und Brahms – das passt zu mir“, meint die international bekannte Konzertpianistin und Spezialistin für Kammermusik und verrät: „Mein Ziel ist es, irgendwann alle Stücke von Schumann zu spielen“. Umso spannender findet sie nun den völlig neuen Zugang zu den Kompositionen, die sie sorgsam zu den Textpassagen auswählte. „Deutsch ist ja nicht meine Muttersprache. Jetzt erlebe ich die Gefühle, die den Werken zugrunde liegen auch in Originalsprache“, meint die gebürtige Kroatin, die mit dem Jazzpianisten Chris Jarrett verheiratet ist und in Oberotterbach lebt.

Zeitzeugnis der Romantik

„Man verarbeitet viel Emotion“ fügt sie in Bezug auf die sehr persönlichen und innigen Texte hinzu, die viel Seelenleben preisgeben. Dieses authentische Zeitzeugnis der Romantik wird durch das Jazzkonzert von Johanna Summer mit der Gegenwart verknüpft. In ihrem „Schumann-Kaleidoskop“, mit dem sie vor zwei Jahren die Kritiker zu wahren Begeisterungsstürmen hinriss, setzt sich der Shootingstar der deutschen Jazz-Szene musikalisch mit dem „Album für die Jugend“ und den „Kinderszenen“ auseinander. Auf Grundlage der kurzen musikalischen Skizzen lässt die junge sinnlich melodiöse Improvisationen erwachsen, die ihr charismatisches Eigenleben entwickeln, ohne die Wurzeln zu kappen.

Info

Weil die beiden Wochenend-Termine am 24. und 25. September bereits ausgebucht sind, das Projekt aber allen Beteiligten sehr am Herzen liegt, gibt es zwei Zusatztermine: Johanna Summer: Schumann-Kaleidoskop: 27. September, 19 Uhr. Musikalische Lesung (Rezitation Claudia van Huet, Klavier Martina Cukrov-Jarrett: 2. Oktober, 19 Uhr, im Atelier 29 in Hainfeld. Anmeldung: https://www.hainfeld-atelier.de/reservierung. Ausklang des 1. Internationalen Klavierfestivals in Hainfeld mit Schülern der Kreismusikschule Südliche Weinstraße am 29. September, 19 Uhr (Leitung Adrian Rinck, Mitwirkung Martina Cukrov Jarrett)