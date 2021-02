Das Projekt „Sportlivestream“ von Sebastian Dörr, Lehrer an der Grundschule Edenkoben und Vorsitzender des TV Edenkoben, geht landesweit ab. Bisher dreimal in der Woche bietet er, unterstützt von Lara Scheuring, ab 11.30 Uhr den Edenkobener Schülern eine halbe Stunde Sportunterricht digital an. Der Livestream wird ab Mittwoch landesweit auf schuleonline.bildung-rp.de geschaltet. Ein Kollege aus Simmern unterstütze sie dabei, teilte Dörr mit. Die erste halbe Stunde (Mittwoch, 11.30 Uhr) dreht sich um „Training mit Alltagsgegenständen“. Am Donnerstag ist „Dance Dance Dance“, am Freitag „Jum’n Fun“. Mit „Get fit“ geht es am 23. Februar weiter. Dörr ist überzeugt, dass sich mindestens 40 Prozent des Sport-Lehrplans an Grundschulen digital umsetzen lassen.