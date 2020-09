Anfang März waren sie noch Landesschulmeister im Gerätturnen in Edenkoben. Kurz danach war erst einmal alles vorbei. Die vier Jungs, die jetzt im Saal der Otterklasse in der Grundschule Edenkoben ein Video drehen, haben eine lange Zeit ohne organisierten Sport hinter sich. Auch die großen Schulsportwettbewerbe sind wegen Corona ausfallen, allen voran „Jugend trainiert für Olympia“. Eine Reaktion darauf ist der bundesweite Aktionstag am Mittwoch, 30. September.

„Mit über 235.000 Teilnehmenden aus 1273 Schulen haben wir es gemeinsam geschafft, die größte Aktion in der 51-jährigen Geschichte von ,Jugend trainiert’ im Einklang mit den geltenden Corona-Regeln auf die Beine zu stellen“, schreiben die Initiatoren des Bundeswettbewerbs.

Die Jungs im Saal der 3a in Edenkoben wissen davon noch nicht viel. Sie freuen sich einfach nur riesig, endlich wieder Sport machen zu dürfen. Also stellen sie ein Video mit Herausforderungen zusammen. Das Video kann selbst bei schlechtem Wetter genutzt werden – theoretisch sogar, wenn die Klasse Corona-bedingt daheim wäre.

Startnummern von der Schulsportstiftung

Wenn das Wetter gut wird, sind, unter Einhaltung der örtlichen Hygienebedingungen, in Edenkoben verschiedene Bewegungsparcours geplant, die die Kinder durchlaufen. Die Schulsportstiftung stellt Startnummern und Urkunden zur Verfügung.

Sieben Südpfälzer Schulen machen mit

In der Südpfalz haben sich sieben Schulen angemeldet. Ein Großteil der mitmachenden Schulen sind Grundschulen, mit dabei sind auch Förderschulen. Die Paul-Moor-Schule in Landau bietet ein Walkingangebot für Schüler mit dem Schwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Die Schüler unternehmen einen Ausflug an die Queich. In Edenkoben treten zwei Schulen an. Neben der Bewegungschallenge an der Grundschule gibt es im Gymnasium Angebote beim Tischtennis, Bassalo und Gummitwist. Die Gebrüder-Ullrich-Realschule in Maikammer veranstaltet einen Turnwettbewerb. In der Grundschule Nußdorf wird wie im Trifelsgymnasium Annweiler gemeinsam gelaufen. Auch die Grundschule im Gäu hat ein buntes Sportangebot statt.

Vorfreude

Man erkennt, wie engagiert viele Südpfälzer Schulen trotz Corona sind. Am 22. September kamen die großen Pakete an, und mit dem Aufhängen der Banner und dem Verteilen der Startnummern wächst so langsam die Vorfreude. Die Schüler haben einen sportlichen Höhepunkt vor sich, der jetzt, mit all dein Einschränkungen und Absagen, eine viel größere Bedeutung bekommt. Michael Dennis, Paralympicsathlet und Jubiläumsbotschafter, fasst es zusammen: „Für Kinder und Jugendliche ist Bewegung wichtig. Der Aktionstag ist für mich ein wichtiges Signal.“ So sehen das auf jeden Fall auch die Jungs aus Edenkoben beim Videodreh.