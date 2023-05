War es ein übler Scherz? Nach einer Droh-Mail rückt die Polizei bei einer Schule in Stutensee an. Gefunden wird nichts. Folgen hat es für den Verfasser dennoch.

Stutensee (dpa/lsw) - Entwarnung nach einem großen Polizeieinsatz wegen einer Droh-Mail an einer Schule in Stutensee (Landkreis Karlsruhe): «Bei den sich anschließenden Aufklärungs- und Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei vor Ort ergaben sich keinerlei Anhaltspunkte auf konkrete Gefahrenlagen», teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie war mit vielen Einsatzkräften vor Ort und durchsuchte das Gebäude.

Nach Angaben der Beamten war bei der Schule und bei der Polizei am Donnerstagmorgen vor Unterrichtsbeginn eine E-Mail mit «bedrohlichem Inhalt» eingegangen. Der Schulbetrieb wurde daraufhin abgesagt.

Der Verfasser der Mail ist noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Urheberschaft aufgenommen. Dem oder der Verantwortlichen drohen neben strafrechtlichen Konsequenzen auch zivilrechtliche Forderungen, hieß es.

Am Freitag soll wieder regulärer Unterricht stattfinden. Bei der Schulöffnung werden dann auch Polizisten dabei sein. Bei der Schule handelte es sich laut Polizei um das Thomas-Mann-Gymnasium im Ortsteil Blankenloch.

PM der Polizei