Schreck am frühen Morgen: In einer Schule in Heilbronn riecht es komisch. Alle müssen das Gebäude verlassen.

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem Notruf wegen eines merkwürdigen Geruches ist am Morgen eine Schule in Heilbronn geräumt worden. Ersten Erkenntnisse zufolge war Ammoniak aus einer Kälteanlage im Keller der Schule ausgetreten, wie ein Polizeisprecher sagte.

Wo genau sich das Leck befinde, war zunächst nicht klar. Der Schule bleibe daher vorerst geschlossen, wie es weiter hieß. Wie viele Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte das Gebäude verlassen mussten, konnte die Polizei noch nicht sagen. Derzeit sei die Feuerwehr vor Ort, um die Lage zu besprechen.

Ammoniak ist ein stechend riechendes Gas, das die Atemwege reizen kann.