Bühlertann (dpa/lsw) - Eine Schule in Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) ist wegen eines vermuteten Reizgas-Austritts geräumt worden. Rund 50 Schüler waren von dem Vorfall am Donnerstag betroffen und klagten teils über Reizhusten, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Feuerwehr führte am frühen Mittag Luftmessungen durch. Es bestand nach Angaben der Polizei keine Gefahr mehr. Die Schüler befänden sich in Sicherheit. Bei der betroffenen Schule handelt es sich um ein Schulzentrum mit Grund-, Haupt- und Realschule.