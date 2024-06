Ein Schulbus mit 24 Kindern an Bord ist auf einer Kreisstraße im Landkreis Waldshut in einem Schotterbankett abgesackt und liegengeblieben. Bei dem Unfall zwischen Eberfingen und Stühlingen war der Fahrer am Dienstagmorgen einem entgegenkommenden Bus ausgewichen, wie die Polizei Freiburg mitteilte. Alle Insassen blieben unverletzt.

Freiburg (dpa/lsw) - Der Bus fuhr demnach in ein Schotterbankett, das durch starken Regen aufgeweicht war und unter dem Gewicht nachgab. Das Fahrzeug blieb in Schräglage liegen und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein geringer Sachschaden. Die Kreisstraße war mehrere Stunden lang voll gesperrt. Die Schüler fuhren in einem Ersatzbus ans Ziel.