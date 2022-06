Die Kirchengemeinde Freckenfeld-Vollmersweiler erhält an Pfingstsonntag ein Werk der Landauer Künstlerin Margot Stempel-Lebert.

Übergeben wird die Tafel vom früheren Ortspfarrer Peter Veit. Er und seine Frau wohnen heute in Annweiler und waren mit der Künstlerin befreundet, die 2009 im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Im Dezember diesen Jahres wäre sie 100 Jahre alt geworden.

Sie hatten der Gemeinde in den frühen 1990ern eine Arbeit für die Wand hinter dem Abendmahlstisch vermittelt: die Holzplastik „Lamm Gottes aus der Wurzel Jesse“. Die Plastik zeigt das Lamm auf dem Buch mit sieben Siegeln nach biblischen Motiven, dazu florale Elemente, die an den Weinbau erinnern, erklärt Veit. „Das Holz, aus dem das Bild geschnitzt ist stammt von alten Fassdauben.“

Ein Schriftblock mit Worten aus Psalm 116 hätte die Plastik im Mittelfeld der Kanzelbrüstung ergänzen sollen: „Wie soll ich dem Herrn vergelten all seine Wohltat, die er mir tut“. Stempel-Lebert sei aber mit ihrer Ausführung nicht zufrieden gewesen. Es sei die allerletzte Arbeit gewesen, als sie schon fast erblindet war. „Sie war nicht mehr in der Lage, die Feinheiten am Werk ihren Ansprüchen gemäß auszuarbeiten“, erzählt Veit. Er hat sie seither gehütet und lange mit sich gerungen, ob er sie öffentlich machen soll. Überzeugt hat ihn schließlich der Hinweis von Freunden, dass es viele unfertige Kunstwerke gibt.

Übergeben wird die Tafel beim Pfingstgottesdienst für die Pfarrei Freckenfeld am 5. Juni, 10.15 Uhr, in Vollmersweiler. Die Predigt hält Pfarrer Friedhelm Hans.