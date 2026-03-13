Ein Stück Treibholz, dazu eine Wäscheklammer oder ein Schnapsausgießer – fertig ist der Vogel. Zu sehen im wunderbar passenden historischen Ambiente des im Atelier-Salons.

Gerne und ausdauernd schlendert der Badener Axel Birgin am Rhein und an der französischen Mittelmeerküste entlang, auf der Suche nach Schwemmholz oder Treibholz. „Es heißt Treibholz, weil es sich so lange im Wasser herumgetrieben hat“, grinst er. Er erkenne sofort, wenn das Holzstück ein Vogel werden will, behauptet er. „Wenn das Holz zu mir spricht, gehe ich in meinen Fundus.“ Dort, in diesem sicherlich sehr umfangreichen Lager, finden sich allerlei alte Dinge, meist verrostet: Hufnägel, Wäscheklammern, Türhaken, große Schrauben, Kleiderbügel. Der Künstler fügt Holz und Utensil zusammen. Mehr braucht es nicht. Und jeder Betrachter erkennt sofort einen Vogel – und lächelt.

Denn Axel Birgin, der sich auch Creativornithologe nennt, hat zweifellos Humor. Das erkennt man nicht nur an seiner Minimalkunst, sondern auch an der Art, wie er sie kommentiert. „Wer noch keinen Vogel hat, bei mir kriegt er einen“, sagt der Künstler und lacht. Früher mal hat er Finken und Kanaris gezüchtet. Heute erfindet er ganz neue Spezies. Die schrägen Vögel, die an einer Wand des Atelier-Salons aufgereiht sind, haben allesamt ihren eigenen Charakter. Deswegen ist auch jeder beringt, trägt eine individuelle Nummer und den Namen seines Schöpfers am Bein.

Wenn ein Holzstück ein Vogel werden will, kommt es zu Axel Birgin. Foto: Birgin

Und doch sind sie keine Einzelgänger. Sie scheinen zu zwitschern, sich zu unterhalten, sich köstlich zu amüsieren. Durch gute Beleuchtung sind auch ihre Schatten an der Wand markant – ein zusätzlicher Aspekt, der die Kunst des Weglassens betont. Birgin betrachtet sie liebevoll und äußert ein weiteres Bonmot. „Ohne Vögel“, sagt er, „ist der Himmel nur Luft.“ Eine weitere tierische Art hat es Axel Birgin angetan: die Geweihträger.

Ihnen begegnet man im Eingangsraum der ehemaligen Croissant-Werkstatt. Ein „Schlabbespanner“ als Kopf ist das gemeinsame Element der gehörnten Viecher. „Und alles, was darauf sitzt, verleitet uns, ein Geweih zu sehen“, erklärt der Karlsruher, der auch als Fotograf tätig ist. Tatsächlich: Ob Wiegemesser, Kleiderbügel, Schabemesser, Sichel oder doppelter Handbesen – die Zugabe macht den Elch und den Hirsch. Eine „kleine Persiflage auf die Jäger“ habe er sich erlaubt, sagt Axel Birgin grinsend. Aber Jäger hätten ja selten Humor und diese Absicht daher nicht verstanden.

Ohne sie ist der Himmel nur Luft: schräge Vögel von Axel Birgin. Foto: Birgin

Was ihn – abgesehen vom Spaß – an solcher Kunst bewegt, ist auf seiner Website nachzulesen. „Die Dinge in neuem Kontext sehen. Aus Vergänglichem Neues erschaffen. Materialien, die so nicht zusammen gehören, in Harmonie bringen. Mit Phantasie die Leichtigkeit und die Eleganz vermitteln. Poesie und Form verbinden.“

Die Räume in der Fortstraße, in denen früher der Künstler August Croissant sein Atelier und die Familie ihre Werkstatt hatte, haben Birgin bei einem früheren Besuch sofort gefallen, mit den beiden Hausherrinnen Vera Volni und Ulla Mueller hat er sich auf Anhieb verstanden. So kam die Ausstellung zustande und so kommt es, dass jetzt (wie ein Journalistenkollege vor Jahren titelte) „ein Badener der Pfalz den Vogel zeigt“.

Die Ausstellung

Axel Birgin „Art of Less - schräge Vögel und Geweihträger“ bis 23. Mai im Atelier-Salon in Landau, Fortstraße 10: Sa 10-15 Uhr. Eröffnung ist am Samstag, 14. März, um 11 Uhr, im Hinterhaus.

