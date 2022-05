Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Freitag beim Katholikentag in Stuttgart betont, dass Deutschland zur Unterstützung der Ukraine verpflichtet sei. «Wir haben uns entschieden, dem Opfer dieses Angriffskriegs beizuspringen», sagte Scholz in einer Rede bei dem Kirchenfest. Putin dürfe mit seinem «zynischen, menschenverachtenden Krieg» nicht durchkommen. Der Krieg richte sich nicht allein gegen die Ukraine, sondern allgemein gegen die Werte der westlichen Demokratie. «Putins Krieg richtet sich gegen eine Friedensordnung, die aus dem Bekenntnis "Nie wieder" nach zwei verheerenden Weltkriegen entstanden ist. Er will zurück zum Recht des Stärkeren.» Das dürfe auf keinen Fall zugelassen werden.

