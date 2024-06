Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Rettungskräften und Helfern in den Hochwassergebieten seinen Dank und Respekt ausgesprochen. «Der Tod eines Feuerwehrmanns in Pfaffenhofen macht mich betroffen», schrieb der SPD-Politiker zudem am Sonntag auf X. «Meine Gedanken sind bei seinen Angehörigen und Kolleginnen und Kollegen.»

Berlin (dpa) - Im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm war in der Nacht ein Feuerwehrmann bei einer Rettungsaktion ums Leben gekommen. Nach tagelangem Dauerregen sind dort und in vielen anderen Gegenden vor allem in Bayern und Baden-Württemberg Flüsse und Bäche über die Ufer getreten, Hunderte Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Hunderte Helfer sind Einsatz.