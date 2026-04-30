Schmuck, Gold, Bargeld – alles weg. Was die Polizei über den Trickbetrug in Pfullingen sagt und wie der Täter die Angst des Opfers eiskalt ausnutzte.

Pfullingen (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist in Pfullingen (Kreis Reutlingen) mit einem sogenannten Schockanruf um Bargeld, Schmuck sowie Gold- und Silberbarren gebracht worden. Zusammen soll der Verlust mehrere Hunderttausend Euro betragen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Ein Unbekannter hatte die Frau am Telefon mit der erfundenen Geschichte verunsichert, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur gegen eine Kaution einer Inhaftierung entgehen. Die Seniorin übergab am Mittwoch ihre Habseligkeiten an unbekannte Komplizen. Anschließend fiel der Betrug auf.