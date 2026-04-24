Ein 93‑Jähriger aus Friedrichshafen übergibt Geld und Wertgegenstände im Wert von mehr als 100.000 Euro an Betrüger. Die Polizei informiert über den Ablauf des Schockanrufs.

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Ein 93‑Jähriger ist in Friedrichshafen (Bodenseekreis) Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Er habe Bargeld und Wertgegenstände im Wert von über 100.000 Euro an Betrüger übergeben, wie die Polizei mitteilte. Die Täter behaupteten am Telefon, sein Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht – nur durch eine sofortige Kautionszahlung könne eine Haftstrafe abgewendet werden. Unter dem Druck dieser Geschichte übergab der Senior einem unbekannten Abholer am Donnerstag das Geld und die Wertgegenstände, bevor der Täter unerkannt flüchtete.