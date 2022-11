Stuttgart (dpa/lsw) - Der Wochenstart in Baden-Württemberg wird regnerisch und verschneit. In der Nacht zum Montag wird im Bergland oberhalb der 800-Meter-Grenze mit bis zu 5 cm Neuschnee gerechnet, im Hochschwarzwald sogar mit bis zu 10 cm bei entsprechender Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Dazu gesellen sich stürmische Böen, die im Bergland Spitzenwerte von bis zu 70 Kilometern pro Stunde, und auf exponierten Gipfel im Schwarzwald sogar ganze 90 Kilometer pro Stunde erreichen können. Auch ist mit Regen und vereinzelten Blitzen zu rechnen.

DWD-Wettervorhersage Baden-Württemberg